Jirav er neste generasjon av programvare for forretningsplanlegging. Vår alt-i-ett-løsning for budsjettering, prognoser, rapportering og dashboard tilbyr raskere implementering og et mer intuitivt grensesnitt til totalkostnad som bedre dekker behovene til virksomheter mellom 5 og 500 ansatte. Jirav tilbyr den raskeste tiden til verdi gjennom native integrasjoner som bidrar til å automatisk koble til systemer, inkludert NetSuite, Intacct, QuickBooks og Xero på få minutter, slik at du kan begynne å planlegge med en gang.

Nettside: jirav.com

