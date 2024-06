VoIP-leverandører - Mest populære apper

Voice over Internet Protocol (VoIP) programvare utnytter et IP-nettverk for å overføre telefonsamtaler sømløst, og eliminerer behovet for et ekstra telefonnettverk. Den fungerer som en moderne versjon av PBX (Private Branch Exchange), et begrep som refererer til private telefonnettverk i organisasjoner. VoIP-leverandører tilbyr ulike typer PBX, for eksempel vertsbaserte PBX, virtuelle PBX og cloud PBX, med forskjeller primært i nivået på brukervedlikehold som kreves. Maskinvarekravene for VoIP-løsninger kan variere. Noen tilbydere krever bruk av deres spesifikke telefonsystemer, mens andre er kompatible med alle proprietære VoIP-telefoner. I tillegg tilbyr noen VoIP-leverandører en løsning kalt softphone, som lar brukere ringe ved hjelp av sin personlige mobiltelefon, enten som et supplement til eller i stedet for en tradisjonell PBX. VoIP-funksjoner er også integrert i andre typer kommunikasjonsprogramvare. For eksempel er talekomponenten i videokonferanseprogramvare aktivert av VoIP. VoIP-leverandører tilbyr imidlertid internettbasert samtaletilkobling uavhengig av videomeldingstjenester eller andre kommunikasjonsplattformer. VoIP er en nøkkelfunksjon i UCaaS (Unified Communications as a Service) programvare og programvare for kontaktsenterinfrastruktur. Mange UCaaS-løsninger inkluderer både softphone og PBX-alternativer i sine tilbud.