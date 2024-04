Programvare for stemmegjenkjenning - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Programvare for talegjenkjenning forvandler talespråk til tekst gjennom talegjenkjenningsalgoritmer. Den tjener forskjellige formål, hjelper mennesker med funksjonshemminger, driver systemer i bilen, støtter militære operasjoner og legger til rette for forretningsdiktering. I tillegg konverterer den lyd- og videofiler til tekst, og tjener i kundeservice, helsetjenester og juridiske dokumentasjonsprosesser. Bedrifter utnytter stemmegjenkjenningsprogramvare for å forbedre kommunikasjonen, og oversetter interaksjoner til et håndterbart, søkbart dataformat. Avanserte løsninger inkluderer kunstig intelligens og biometriske stemmegjenkjenningsteknologier. Noen tilbyr APIer eller webtjenester for sømløs integrasjon med nettsider eller annen programvare som kundesenterverktøy. For å bli inkludert i stemmegjenkjenningskategorien, må et produkt: * Støtt ulike naturlige språk med omfattende vokabularer og gjenkjenningsmodeller. * Aktiver opprettelse og deling av dokumenter ved hjelp av tekst konvertert gjennom stemmegjenkjenning. * Behandle ulike lyd- og videofilformater. * Gi oppdateringer til språkmodeller og tillat brukerdrevne ordforrådsforbedringer. * Tilby adaptive funksjoner for å transkribere støyende tale. * Ta opp informasjon fra telefoner, håndholdte opptakere eller mobile enheter.