Virtual Reality (VR) markedsplasser - Mest populære apper

Virtual reality-markedsplasser (VR) fungerer som tilgjengelige nettplattformer der brukere kan utforske, dele, oppdage og kjøpe VR-innhold, spesielt mobilspill. De tilbyr også utviklere en plass til å lage og vise frem VR-kreasjonene sine, og danner ryggraden i generelle VR-opplevelser. Disse markedsplassene gir utviklere en scene til å stille ut arbeidet sitt og tilbyr brukere verktøyene som er nødvendige for å dyrke og berike VR-miljøer. Utviklere bruker disse ressursene som grunnlaget for å lage VR-opplevelser skreddersydd for spill eller mobilapplikasjoner. Selv om de vanligvis er designet for spesifikke operativsystemer og maskinvare, letter noen plattformer integreringen av ulike merker av hodemonterte skjermer (HMD) og kontrollere, slik at brukerne kan tilpasse VR-møter. Disse markedsplassene finner nytte på tvers av et spekter av bransjer, inkludert spillutvikling og filmskaping. I tillegg har spillere muligheten til å skaffe fullt utviklede VR-spill direkte fra disse plattformene.