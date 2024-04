Virtual Reality (VR) Samarbeidsplattformer - Mest populære apper

VR-samarbeidsplattformer forenkler eksternt samarbeid i virtuell virkelighet, slik at brukere kan samles i delte virtuelle rom og kommunisere via tale og tekst. Disse plattformene gir brukerne mulighet til å tilpasse avatarene sine for å reflektere utseendet deres og tilpasse miljøer for virtuelle sammenkomster. I disse virtuelle møtene kan deltakerne gjennomføre presentasjoner, endre og se design, og samarbeide og sosialisere om teamprosjekter.