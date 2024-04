Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Virbela med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Virbela bygger engasjerende virtuelle verdener for eksternt arbeid, læring og arrangementer. Grunnlagt i 2012 av et team av atferdspsykologer, er Virbelas oppgave å hjelpe organisasjoner og mennesker til å trives i en fjern-første fremtid. Med oppslukende 3D-rom som er dypt sosiale og samarbeidende, bringer Virbela forretnings- og personlige opplevelser til live på nettet, samtidig som eksterne team kan være mer tilkoblet og produktive. Virbela eies av eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). For å besøke våre virtuelle kontorer, klasserom, arrangementslokaler og mer, besøk Virbela.com og følg oss på Twitter og LinkedIn.

