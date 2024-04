Programvare for statistisk analyse - Mest populære apper Mest populære Nylig lagt til

Programvareprodukter for statistisk analyse er spesialiserte applikasjoner laget for å gi brukere mulighet til å utføre intrikate statistiske analyser. Disse programvaretilbudene er utstyrt med verktøy som letter organisering, tolkning og presentasjon av utpekte datasett. Vanligvis kombinerer de databehandlingsfunksjoner med funksjoner som er uttrykkelig designet for statistisk analyse. Utvalget av statistiske analysefunksjoner omfatter støtte for metoder som regresjonsanalyse, prediktiv analyse og statistisk modellering, blant andre. Hovedsakelig ansatt av datavitere og matematikere, kan programvareverktøy for statistisk analyse også inkludere bransjespesifikke funksjoner. Disse skreddersydde funksjonene kan imøtekomme vitenskapelig forskning, kostnadsmodellering eller helsevitenskap, mens andre er allsidige nok til å gjennomføre ulike statistiske analyser på tvers av ulike bransjer eller applikasjoner.