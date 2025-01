Programvare for markedsføringsautomatisering - Mest populære apper - Portugal

Pyze

Pyze Growth Intelligence adresserer det stadig mer kritiske forretningsbehovet for å engasjere og beholde brukere på tvers av ulike plattformer. Pyze utvikler helhetlige brukerprofiler ved å samle brukeratferd på tvers av plattformer og muliggjør sanntids, målrettede engasjements- og personaliseringskampanjer for å sikre individualiserte opplevelser for alle brukere: - Få konkurransefortrinn ved å forstå brukerklynger, trender, mønstre og uregelmessigheter - Gi personlig engasjement, innhold og opplevelse til brukere basert på handlinger, atferd og bruksmilepæler - Kjør automatiserte kampanjer for å maksimere merkevarelojalitet, inntekt, engasjement eller ønsket forretningsmål Pyze tilbyr en markedsførings- og etterretningsplattform designet for å gjøre det mulig for mobil- og nettapp-utgivere å maksimere vekst gjennom automatisert analyse, engasjement , og personalisering. Pyze bruker maskinlæring for å automatisere segmentering for gruppering av brukere basert på delte egenskaper og muliggjør automatisert engasjement og personalisering med hvert sett med brukere for å oppnå ønskede forretningsresultater. Pyze tilbyr en ende-til-ende-løsning for automatisering av datafangst, analyser, segmentering, kampanjekjøring og personalisering på tvers av plattformer. Pyze tilbyr en rekke sofistikerte markedsføringstjenester for å få dyp innsikt i brukeratferd på tvers av plattformer for å drive meningsfullt kundeengasjement. Evner og fordeler: Pyze Growth Intelligence Platform har en rekke kjernefunksjoner som skreddersyr løsningen for organisasjonens mål. Vi erkjenner at organisasjoner har forskjellige forretningsmål og har utviklet en svært skalerbar plattform som kan adressere hvert enkelt mål. – Bruks- og atferdsanalyse gjør det mulig å se trender, mønstre og atferd på tvers av nett- og mobilappbrukere for å analysere, visualisere, utforske og handle ut fra innsikt. - Automatisert segmentering lar merkevarer nøyaktig målrette mot spesifikke brukersett gjennom automatisert segmentering og sanntidsutforskninger på tvers av hele brukerbasen. - Kontekstuell markedsføring bestemmer tid og sted hver bruker vil være mest mottakelig for meldinger og bruker bruksmønstre, kontekst og andre faktorer for å levere riktig budskap til rett tid. - Vekstautomatisering muliggjør arbeidsflyt og atferdsdrevet automatisert engasjement med hver bruker for å ombord, aktivere, engasjere og beholde brukere gjennom hele livet. - Personalization Intelligence gjør det mulig for merker å tilpasse hver opplevelse, inkludert innholdsfeeder, brukergrensesnitt, kommunikasjonsmeldinger, spesifikke funksjoner og produkter. – Appgrupper gir aggregerte brukeratferdsdata på tvers av mobil- og nettapper for å muliggjøre omnikanalkampanjer, personalisering på tvers av plattformer og benchmarking.