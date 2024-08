Programvare for kundereiseanalyse - Mest populære apper - Bolivia Mest populære Nylig lagt til

Programvare for analyse av kundereiser, alternativt referert til som programvare for orkestrering av kundereiser, effektiviserer tilsyn og automatisering av kundeopplevelsen på tvers av ulike kanaler. Det sentrale begrepet her er "reise", som betyr at programvaren overvåker, integrerer og vurderer kundeinteraksjoner på tvers av alle kanaler, og gir bedrifter mulighet til å svare i sanntid og implementere strategier basert på observert atferd.