CRM programvare - Mest populære apper - Serbia

Interacty

interacty.me

Markedsførere (frilansere og byråer), produksjonsstudioer, utgivere Interacty lar markedsførere engasjere publikum og øke salget gjennom interaktive opplevelser og spill. Gamifisert markedsføringsinnhold øker engasjement og oppmerksomhetstid og genererer flere potensielle kunder. Interactive lar deg lage mer enn 20 forskjellige spillaktiviteter. Du kan lage en quiz, minne, matchende spill, skjult objekt-spill, se forskjellen, puslespill, før og etter, horoskop, lykkekaker, lysbildefremvisning og mer når som helst med ett enkelt abonnement. Du kan lage prosjektet eller spillet ditt på få minutter ved å bruke innholdsblokker med en intuitiv og fleksibel editor. Interacty tilbyr en omfattende samling av tidsbesparende forretningsmaler, pluss at det er et flott idébibliotek - du finner garantert et konsept for din neste markedsføringskampanje her. Interacty integreres med Unsplash, og gir deg tilgang til tusenvis av gratis bilder. Det ferdige prosjektet er enkelt å bygge inn på nettstedet ditt med en enkel copy-paste. Du kan også bruke en lenke til å dele prosjektet ditt på sosiale nettverk. Interacty støtter CNAME og Whitelabel, og flere designalternativer med CSS-stiler bidrar til å opprettholde merkevarebevisstheten din. Du kan generere potensielle kunder med interaktive innholdsskjemaer som integreres med CRM. Interacty lar deg inkludere kundeemneskjemaer direkte i spillet, så innsamling av kundeinformasjon er en integrert del av prosessen. Du kan sette opp en automatisk omdirigering etter å ha fullført spillet, noe som øker konverteringen betydelig. Du kan lage et leaderboard-spill og legge til en tidtaker eller nedtelling til spillet ditt for å motivere publikum til å få best poengsum. Dette kan være veldig nyttig når du kjører en konkurranse eller premietrekning eller lager spill for arrangementer. Hvis du er foredragsholder på et arrangement, legg til et spill på slutten av talen din, og publikum vil huske adressen din. Du kan se statistikk per spill og laste ned salgsemnelister fra dashbordet ditt, mens integrasjon med markedsføringsverktøy som Mailchimp lar deg sende potensielle kunder direkte til din eksisterende CRM. Interactys gamification-funksjoner gjør det mulig for markedsførere å engasjere brukere og oppnå høye forretningsresultater.