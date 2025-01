CRM programvare - Mest populære apper - Romania

MiniCRM

minicrm.hu

MiniCRM er et selskap grunnlagt i 2009, som gir over 1700 kunder et CRM-programvaresystem tilpasset behovene til bedrifter av enhver type og størrelse. MiniCRM-teamet er spredt over to land, Ungarn og Romania, og består av ca 60 ansatte. Den primære rollen til MiniCRM-systemet er å tilby bedrifter et system for å administrere alle sine kunder på ett sted, samtidig som det automatiserer noen av prosessene som er involvert i salgsprosessen. MiniCRM gir mulighet for bedre planlegging, organisering og overvåking av alle aktivitetene i en bedrift, ikke bare salgsaktiviteter. Den har flere sammenkoblede funksjoner: salg, markedsføring, prosjektledelse, fakturering, helpdesk, kontoadministrasjon, prosessplanlegging. Appen er integrert med kalendere, annonsekontoer (Facebook Ads, Google Ads), WooCommerce, Gravity Forms, Call Log, Google Spreadsheets og andre). Praktisk talt kan hele teamaktiviteten veiledes fra samme sted og en ansatt kan se alle detaljene om et kundeemne eller en kunde: hvor de kom fra, hvilke funksjoner de bruker, hvilke tilbud og fakturaer de tidligere har mottatt, hvilke tekniske problemer de har hatt og hvordan de ble løst osv. En leder kan i sanntid se status for enhver aktivitet og hvem som er ansvarlig. Foruten selve CRM-systemet tilbyr MiniCRM kundene støtte for CRM-implementering, samt opplæring og webinarer for kunder. Det er til og med muligheten for bedrifter å velge en full-service CRM, som inkluderer en MiniCRM-konsulent for å permanent kjøre CRM-systemet for deg. Den viktigste fordelen er at ved å organisere og automatisere prosesser (automatisert fakturering, meldinger, påminnelser etc.), reduserer ansatte rutine og får mer tid til å fokusere på de viktigste oppgavene. Produktiviteten økes, og når det settes opp og brukes riktig, øker bedriftens inntekter og driftskostnadene reduseres uten at det er behov for å ansette nye folk.