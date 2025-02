Datamaskinassistert oversettelsesprogramvare - Mest populære apper - Togo

Redokun

redokun.com

Redokun er et kraftig skybasert oversettelsesverktøy utviklet for å hjelpe markedssjefer og teamene deres med å effektivt oversette ulike typer dokumenter samtidig som de beholder sin originale layout og design. Viktige fordeler for markedssjefer: * Uanstrengt teamintegrasjon: Ombord teamet ditt på en time i stedet for dager. Redokuns brukervennlige grensesnitt sikrer minimal trening er nødvendig, slik at teamet ditt kan komme i gang raskt og effektivt. * Tids- og kostnadseffektivitet: Reduser oversettelsestid og kostnader med automatiserte arbeidsflyter og sentraliserte oversettelsesressurser. Øk konsistensen på tvers av alt markedsføringsmateriellet ditt. * Forenklet prosjektledelse: Hold alle oversettelsesprosjektene dine på ett sted. Overvåk fremdriften til flere team og dokumenter på et øyeblikk, og forsikre deg om at du har kontroll til enhver tid. Ideell for hele markedsføringsteamet ditt: * Designere: Behold den originale designen og stilen til dokumentene dine. Si farvel til kjedelig copy-pasting. Last opp filer som InDesign, PowerPoint og mer, og la teamet ditt oversette teksten. Last ned det oversatte dokumentet med samme layout intakt. * Oversettere: Forbedre oversettelseshastigheten og nøyaktigheten. Utnytt maskinoversettelse og oversettelsesminne for å fremskynde arbeidet ditt, noe som gjør oversettelser raskere og mer konsistente. Kraftige funksjoner for å øke markedsføringsinnsatsen din: * Automatisert arbeidsflyt: Forenkle oversettelsesprosessen med automatiserte arbeidsflyter, slik at teamet ditt kan samarbeide sømløst med minimal manuell intervensjon. * Lagre og få tilgang til godkjente oversettelser automatisk: Gjenbruk oversettelsesminner på tvers av prosjekter for å sikre at du aldri betaler for å oversette det samme innholdet to ganger. * Sentraliserte oversettelsesressurser: Koordiner oversettelsesprosjekter på en enkel måte, uansett hvor teamet ditt jobber.  * Avansert maskinoversettelse: Bruk banebrytende maskinoversettelsesteknologi for å oversette smartere, ikke vanskeligere. * Sømløst samarbeid: Arbeid enkelt med dine foretrukne oversettelsesleverandører eller interne team. Redokuns alternativer for deling, import og eksport gjør samarbeid smidig og effektivt. * Øyeblikkelige dokumentoppdateringer: Bruk endringer på alle oversatte filer på sekunder, og eliminer behovet for manuelle oppdateringer under revisjoner. * Omfattende prosjektledelse: Motta tilbakemeldinger i sanntid om prosjektstatus, og hold deg informert og i kontroll. * Allsidig filformatstøtte: Redokun støtter et bredt spekter av filformater, inkludert Adobe InDesign (.idml), ​​Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html) , undertekster (.srt), ren tekst (UTF-8 .txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) og PDF (*.pdf). Redokun gir markedssjefer og deres team mulighet til å levere oversatt innhold til markedet med større letthet og effektivitet. Prøv Redokun i dag og opplev en smartere måte å administrere oversettelsene dine på.