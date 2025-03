AI salgsassistentprogramvare - Mest populære apper - Vatikanstaten

EngageTech

engagetech.io

Vi gjør det mulig for kundene våre å drive en mer kvalifisert, forutsigbar pipeline gjennom vår unike Sales Intelligence-plattform og SDR-tjenester i verdensklasse. EngageTech-plattformen gjør det mulig for SDR- og salgsteam over hele verden å identifisere in-market-kontoer og kjøpere av B2B-teknologi som er klare for en samtale. En dynamisk, søkbar database med oppdatert, kompatible B2B-selskapsinformasjon og nøyaktige kontaktdetaljer for teknologikjøpere (jobbtittel, telefonnumre med direktevalg, e-post osv.), rangerer på en intelligent måte in-market-kontoer og teknologikjøpere basert på deres sannsynlighet for å bli åpen for en samtale. Ved å kutte ned timer med SDR-forskningstid og optimalisere for utgående prospekteringsaktivitet, integrerer EngageTech med ledende salgsengasjement- og CRM-plattformer, samt muliggjør direkte oppringing til prospekter via plattformen. Databasen vår drives av over 50 000 ukentlige utgående samtaler til teknologikjøpere rundt om i verden, noe som gjør oss i stand til å fremkomme med unik etterretning som sikrer at SDR-er er fokusert på å lete inn de riktige kontoene og kjøpere, til rett tid, utstyrt med innsikten som trengs for positive samtaler. Ikke bare ta vårt ord for det; les våre 50+ anmeldelser og se hva kundene våre har å si. Hvis du ønsker å lære mer om våre outsourcede SDR-tjenester, vennligst sjekk ut nettstedet vårt.