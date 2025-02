AI salgsassistentprogramvare - Mest populære apper - Tunisia

AskToSell

asktosell.com

AskToSell er den eneste AI-salgsplattformen som løser hele salgssyklusen for små avtaler. AI-salgsagenter vil lære om produktet ditt, kontakte potensielle kunder, kvalifisere seg, utarbeide forslag, håndtere innvendinger, forhandle og avslutte avtalene. Automatisk. Du må bare godkjenne forslagene. Ved å bruke AskToSell er du i stand til å distribuere autonome AI-salgsagenter med overmenneskelignende salgsytelse: 1. Vedvarende - glemmer aldri å følge opp i tide 2. Ansvarlig - når alltid aktivitetsmål. 3. Rask – svarer på spørsmål fra potensielle kunder på mindre enn 5 minutter. 4. Skalerbar – trenger du flere aktiviteter? Distribuer flere agenter på sekunder. 5. Fryktløs – vi vet at folk er redde for avslag. Datamaskiner er det ikke. AI-salgsrepresentanter har x10-30 lavere kostnader sammenlignet med menneskelig arbeidskraft. Verdens enkleste ROI-beslutning. Hvordan fungerer det? Definer produktet du vil selge, last opp kundeemner, tildel autonome agenter og se inntektene dine vokse på autopilot. Hvem er det ideelt for? For selskaper som søker å optimalisere kundeanskaffelseskostnadene og øke inntektene raskere ved å automatisere salg til SMB-er, der det er lite økonomisk fornuftig å ansette en selger, er AskToSell en AI-salgsplattform som lar deg automatisere hele salgsprosessen for små avtaler (SMB-er, selvbetjente kunder, etc.) - kontakte potensielle kunder, kvalifisere, utarbeide forslag, håndtere innvendinger, forhandle og avslutte avtaler - slik at teamet ditt kan fokusere på større kontoer, SMB-er får raskere og bedre svar, du når inntektsmålene mens du senker CAC .