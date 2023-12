Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Synology med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Synology Inc. (kinesisk: 群暉科技; pinyin: Qúnhuī Kējì) er et taiwansk selskap som spesialiserer seg på NAS-enheter (Network-attached storage). Synologys NAS-linje er kjent som DiskStation for skrivebordsmodeller, FlashStation for all-flash-modeller og RackStation for rackmonterte modeller. Synologys produkter distribueres over hele verden og lokaliseres på flere språk. Synologys hovedkvarter ligger i Taipei, Taiwan, med datterselskaper rundt om i verden. I 2018 beskrev produktanmeldelsesnettstedet Wirecutter Synology som en mangeårig "leder innen småbedrifter og hjemme-NAS-arenaen", om enn fortsatt en nykommer innen Wi-Fi-rutere.

Nettside: synology.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Synology. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.