Rekrutteringsprogramvare for rekrutterere og menneskelige ressurser. StaffingSoft er et bedriftsomfattende søkersporingssystem, og tilbyr en full pakke med verktøy som effektivt integrerer og effektiviserer rekruttering, oppbevaring og ledelse av kandidater, ansatte og eksterne leverandører globalt. Du vil få muligheten til å bygge et langsiktig partnerskap med oss ​​for å legge til rette for din produktivitet og vekst.

Nettside: recruiter.staffingsoft.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet StaffingSoft. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.