Vår løsning for anskaffelse av talent hjelper organisasjonen din med å finne, spore og evaluere kvalitetstalent slik at du kan bygge en engasjert, høyytende arbeidsstyrke mer effektivt og kostnadseffektivt. Denne kraftige løsningen automatiserer og effektiviserer rekrutterings- og ansettelsesprosesser for å støtte et papirløst miljø for menneskelig kapitaladministrasjon (HCM). Det gir en positiv kandidatopplevelse som gjør det enkelt for kandidater å gi informasjon, søke etter jobber og søke på nettet.

Nettside: new.payentry.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Paypro. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.