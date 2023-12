Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SmartSearch med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

SmartSearchs oppgave er å designe en menneskesentrert fremtid for arbeid gjennom innovative programvareløsninger inkludert Applicant Tracking (ATS), Vendor Management (VMS), Customer Relationship Management (CRM) og eSignature for å ansette raskere, bedre og smartere. Det er en komplett, smidig programvareløsning som bringer kraftfulle verktøy for anskaffelse av kandidater og samarbeidsverktøy til din talentanskaffelse. Ved å integrere med din nåværende teknologi og unike forretningsprosesser, reduserer SmartSearch papirarbeid, eliminerer dobbeltarbeid, effektiviserer onboarding, forkorter tiden for å fylle jobber og reduserer ansettelseskostnadene.

Nettside: smartsearch.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SmartSearch. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.