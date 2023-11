Ai Sofiya er et super AI-verktøy som kan lage annonsetekst og gjøre tekst-til-tale-konvertering på nettet. PLUSS Lag realistiske stemmer for hvilken som helst tekst på sekunder ved å bruke over +840 realistiske stemmer på tvers av +135 språk og dialekter.

Nettside: aisofiya.com

