Shopobill er en Retail Media and Shopper Engagement-løsning som hjelper forhandlere og FMCG/CPG-produsenter med å øke salget. * Selvbetjeningssystem for forhandlere for å lansere og fremme verdiøkende kampanjer på vegne av FMCG-produsenter * Ingen kodekampanjemotor med 400+ testet og utprøvd mekanikk for å stimulere uttak av FMCG-varer i butikk (offline og e-com) * Kjøpte baserte mediemålrettingsløsninger for å fremme verdibaserte kampanjetilbud og tiltrekke nye kunder til butikker SAAS no-code-plattform som hjelper deg med å raskt forberede og effektivt kjøre forbrukeraktiveringskampanjer, med mekanikere som kjøp og få, øyeblikkelig vinn, cashback, delta i en premietrekning, skann og vinn, snurr hjulet og mye mer. Shopobill-plattformen inkluderer: * Nettbygger for nettside og chatbots med deltakerens personlige konto * 400+ reklamemekanikere * OCR-validering * Automatisert premietrekning * Digital premieutdeling * Nyhetsbrev og varsler for brukere * Sanntids dashbord for kampanjer Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty og Puig bruker Shopobill for å automatisere sin forbrukerkampanje.

Nettside: shopobill.com

