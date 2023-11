Sessions by Psychology Today

Ta kontakt med terapeuten din uten å forlate hjemmet. Sessions er den sikre terapiplattformen som velges for Psychology Todays nettverk av verifiserte terapeuter. Ta kontakt med terapeuten din i dag for å avtale en avtale over økter. Terapeuten din vil gi deg en lenke til deres venterom. Bare følg den lenken, skriv inn navnet ditt, så er du sjekket inn og klar for økten.

Nettside: sessions.psychologytoday.com

