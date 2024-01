Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for SalesHood med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

SalesHoods spesialbygde salgsaktiveringsløsning gjenskaper toppytere i stor skala ved å fremskynde salgsproduktivitetsgjennombrudd i beredskap, effektivitet og utførelse. Hold inntektsteamene dine synkronisert med interaktiv opplæring og onboarding. Repliker vinnende salgsspill med kuratert innhold. Konsekvent lukke flere avtaler med kjøperaktivering SalesHood knekket koden for å bygge høyytende team ved å tilby salgsaktiveringsprogramvare, salgsopplæringsinnhold og konsulenttjenester sammen for raskt å løse inntektsproblemer. Selskaper som Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet og Planview bruker SalesHood for å realisere raske inntektsresultater. SalesHood er mye mer enn bare en salgsaktiveringsplattform. Vi forstår hvor vanskelig det er å utføre aktiveringsprogrammer som har en positiv innvirkning på inntektsmålinger og KPIer. Med SalesHood trenger du ikke finne ut av det og finne opp hjulet på nytt. Programvaren vår er utstyrt med automatisert veiledning og maler som dekker hele aktiveringens livssyklus. Vi tilbyr også innebygd salgsopplæringsinnhold slik at du kan realisere verdi på dager og uker, ikke måneder og år. Salgsopplæringsbiblioteket vårt oppdateres jevnlig og vil være din beste ressurs for salgstrening.

Nettside: saleshood.com

