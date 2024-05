Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for RoboHead med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

RoboHead er en programvareløsning for prosjektledelse – utviklet for markedsførings- og kreative fagfolk – for å hjelpe teamene med å fokusere på sine ansatte, tidsfrister og kreative leveranser. RoboHead har alt du trenger for å lage fantastisk arbeid på ett sted: tidsplaner, budsjetter, leveranser, online korrektur, spørreundersøkelser, rapporter, kapitalforvaltning og mer.

