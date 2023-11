Mately er et enkelt verktøy som hjelper enkeltpersoner og små team med å administrere kontaktene sine. Vårt oppdrag er å tilby team muligheten til å utnytte sin største ressurs - kontaktene deres - med en enkel og brukervennlig app. Vårt mål er å bli referanseløsningen både for personer som trenger personlig CRM og for team som trenger å jobbe med mange kontakter (startups, investorer, HR/rekrutterere, selgere, PR/markedsføring/event managere osv.).

Nettside: mately.io

