RemoteMeeting er en enkel og effektiv videokonferanseløsning. Bruk nettleseren din til å starte og bli med i videokonferanser. Du trenger ikke en dedikert applikasjon, alt fra nettleseren din. Presenter skrivebordet ditt, del dokumenter og marker dem interaktivt. Opprett et automatisert møteprotokoll som registrere dem for senere gjennomgang. RemoteMeeting kan oppdage høyttaleren automatisk og feste den til hovedskjermen for en mer oppslukende opplevelse.

Nettside: remotemeeting.com

