Remix Project er en plattform for utviklingsverktøy som bruker en plugin-arkitektur. Det omfatter underprosjekter inkludert Remix Plugin Engine, Remix Libraries og selvfølgelig Remix IDE. Remix IDE er en åpen kildekode nett- og skrivebordsapplikasjon. Den fremmer en rask utviklingssyklus og har et rikt sett med plugins med intuitive GUIer. Remix brukes til hele reisen med kontraktsutvikling med Solidity language samt en lekeplass for læring og undervisning i Ethereum.

Nettside: github.com

