Bubble er et visuelt programmeringsspråk og applikasjonsplattform som en tjeneste, utviklet av Bubble Group, som gjør det mulig for ikke-tekniske personer å bygge nettapplikasjoner uten å måtte skrive kode. I stedet tegner brukere grensesnittet ved å dra og slippe elementer på et lerret og definere arbeidsflyter for å kontrollere logikken. Bubbles visjon er å gjøre håndkoding stort sett foreldet. Selv om det er visuelt, krever det litt læring, og kan brukes til å lage mer avansert funksjonalitet enn det som er mulig med malorienterte nettapplikasjonsbyggere som Wix. Den brukes på skoler for utdanningsformål, og av andre organisasjoner for kommersielle formål. Bubble tilbyr API-integrasjoner, maler og plugins. Plattformen har også senere introdusert nye nisjeleverandører innen maler, plugins og tjenester bygget innenfor Bubble Eco-System.

Nettside: bubble.io

