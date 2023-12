Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Pypestream med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Pypestream er en amerikansk konversasjons-AI-løsning for bedrifter for kundeservice. Det ble grunnlagt i april 2015 av Richard Smullen, medgründer av Genesis Media LLC. Pypestream har kontorer i New York City og San Francisco. Den ble populær på grunn av sin Pypestream-meldingsplattform som tar sikte på å koble bedrifter med forbrukere. Hver bedriftskonto inkluderer en "Pype" og "Streams" for ulike typer kommunikasjon. Applikasjonen bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å automatisere kundeservice.

