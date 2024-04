Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Propel PRM med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Propel PRM fornyer opptjente medier med sin PR-teknologi. PRM-plattformen gjør det mulig for profesjonelle innen markedsføring og kommunikasjon å oppdage de riktige mediene å pitche sine historier til, administrere medieforhold og kampanjer, overvåke dekning og stemmeandel av merkevaren deres, og enkelt måle forretningseffekten fra opptjent medieinnsats. Propel har over 150 kunder, inkludert Real Chemistry, Textron, Insurify og andre ledende merker og byråer. Propel ble lansert i 2019, og har hovedkontor i Tel Aviv og team basert i New York, London og Miami. Propel har samlet inn 6 millioner dollar i risikofinansiering til dags dato og er den raskest voksende PR-teknologien i verden. For mer informasjon, besøk www.propelmypr.com.

