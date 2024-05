Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Precoro med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Precoro er en skybasert løsning for optimalisering av anskaffelsesprosesser. Ikke flere tidkrevende manuelle prosedyrer og menneskelige faktorfeil. Kun automatiserte operasjoner og sentraliserte innkjøpsprosesser. - Godkjenn dokumenter 2,5 ganger raskere fra hvilken som helst enhet ved hjelp av e-post eller Slack-varsler. Strømlinjeform godkjenningsarbeidsflyten ved å legge til så mange trinn du trenger og tilordne spesifikke roller til kolleger. - Spar opptil 19 % av innkjøpsbudsjettet. Spor rabatter og bruk aldri mer enn planlagt. Øk kontantstrømtransparens ved å overvåke bedriftens utgifter (inkludert refusjoner). Få klare analyser og innsiktsfulle rapporter for å planlegge innkjøpsstrategien din mer gjennomtenkt. - Reduser manuell dataregistrering. Opprett, godkjenn og spor PO-er med bare noen få klikk eller overfør bestillingene dine fra Amazon Business via Punch-in. Administrer leverandører, varekataloger, inventar og mer innenfor én plattform. - Koble Precoro med ERP og andre forretningsverktøy ved å bruke ferdige integrasjoner (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) eller en gratis API. Glem dupliserte betalinger og manuell dokumentmatching. - Hold alle dataene dine sikre med SSO og pålitelig 2-faktor autentisering. Precoros brukervennlige grensesnitt lar deg glemme kompleks onboarding og langvarig opplæring. Du vil få råd og støtte fra CSM når som helst du trenger det. Precoro gir deg tilgang til alle funksjoner og oppdateringer regelmessig. Med vennlig hilsen Precoro-teamet

