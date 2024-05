Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fraxion med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fraxions brukervennlige løsning, som er pålitelig av mellomstore selskaper over hele verden, driver innkjøpseffektivitet og proaktiv kostnadsstyring. Automatiser innkjøps-, utgifts- og AP-prosesser, og sørg for ansvarlighet og overholdelse av godkjente budsjetter og retningslinjer gjennom hele anskaffelsesprosessen for å redusere driftskostnadene. Spor, administrer og analyser utgifter uanstrengt for informert beslutningstaking, fullstendig oversikt over utgifter og reviderbarhet. Fraxions omfattende innkjøp-til-betal-pakkefunksjoner: -Kjøpsrekvisisjoner og tilpassede godkjenninger -Budsjett- og policykontroll -Innkjøpsordreautomatisering -Motta, fakturamatching og fakturagodkjenninger -AI-drevet AP-automatisering -Forbruksanalyse, fellesskapsinnsikt og rapportering -PunchOut & PunchIn -Interne kataloger -Utgiftsadministrasjon -Mobilapp -ERP / Regnskapssystemintegrasjoner Gi teamet ditt mulighet til å bruke ansvarlig, uansett hvor de er med Fraxion.

Nettside: fraxion.biz

