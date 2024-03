Poket er en prisvinnende alt-i-ett-lojalitetsprogramprogramvare som hjelper bedrifter med å øke gjentatte salg og tiltrekke flere nye lojale kunder. Med Poket kan selgere sette opp en hvilken som helst kombinasjon av lojalitetsprogramtyper skreddersydd for å passe deres virksomhet, uansett hvilken bransje de er i. Plattformen lar selgere administrere og redigere lojalitetsprogrammer når som helst og hvor som helst og sette opp reklameregler for automatiserte kampanjer som er skreddersydd nøyaktig til kundenes forbruksvaner, lojalitetsbalanser eller kampanjeresultater. Løsningen har funksjoner som henvisningsautomatisering, belønninger for deling av sosiale medier, målrettet markedsføringsautomatisering, gamification for kundeengasjement. Bedrifter kan foreta transaksjoner ved å bruke kundens mobilnummer eller e-post eller til og med en app og kan administrere alt via påloggingen for butikktilgang. Selgere kan komme i kontakt med kunder via mobil push-varsler, e-poster eller til og med SMS. Poket kommer med tre planer: GRATIS (Forever), Strong (7-dagers gratis prøveversjon*) og Mighty (7-dagers gratis prøveversjon*). *ikke nødvendig med kredittkort Den kommer med en "Poket Rewards"-app for kunder som lar dem administrere og spore belønningene sine, lagre e-kort og e-kuponger og henvise venner. Selgere kan også laste ned 'Poket Business'-appen bygget for både Android og iOS.

Kategorier :

Nettside: poket.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Poket. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.