PODS, eller Portable On Demand Storage, er et flytte- og lagringsselskap. I tillegg til bærbare flyttecontainere for lokale og langdistanseflyttinger, tilbyr PODS lagringsenheter som kan oppbevares i oppkjørselen din eller i anlegget vårt.

Nettside: pods.com

