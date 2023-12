Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Plane Finder med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Plane Finder er en Storbritannia-basert sanntids flysporingstjeneste lansert i 2009, som er i stand til å vise flydata globalt. De tilgjengelige dataene inkluderer flynummer, hvor raskt et fly beveger seg, høyde og reisemål. Flere varianter av tjenesten er tilgjengelig som mobilapper, inkludert gratis, premium 3D og utvidet virkelighet-versjoner. Flysporingskartet og databasen kan nås av nettlesere. Plane Finder lar registrerte brukere dele sine ADS-B- og MLAT-data via Plane Finder ADS-B-klienten, tilgjengelig for macOS, Windows og Linux. Plane Finder støtter VFR-kart fra NATS og var den første store flysporingsappen som introduserte en replay-funksjon, slik at brukere kan spille av flyreiser tilbake til 2011.

Nettside: planefinder.net

