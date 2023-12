Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Pocket med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Pocket, tidligere kjent som Read It Later, er en applikasjon og nettjeneste for å administrere en leseliste med artikler og videoer fra Internett. Utgitt i 2007, var applikasjonen opprinnelig bare for stasjonære og bærbare datamaskiner, og er nå tilgjengelig for macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Kobo eReaders og nettlesere. Pocket ble overtatt av Mozilla, utviklerne av nettleseren Firefox, i 2017.

Nettside: getpocket.com

