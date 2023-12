Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Paltalk med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Paltalk er en proprietær videogruppechattjeneste som lar brukere kommunisere via video, Internett-chat eller stemme. Den tilbyr chatterom og muligheten for brukere til å lage sitt eget offentlige virtuelle chatterom. Paltalk Desktop er tilgjengelig på macOS og Windows, og Paltalk Video Chat App er tilgjengelig for Android og iOS. Mens grunnleggende tjenester er gratis og grunnleggende programvare er gratis å laste ned, tilbys avgiftsbaserte medlemskap og betalte oppgraderinger til mer kapable versjoner av AVM Software, skaperne av Paltalk. Paltalk hadde 5,5 millioner unike brukere i 2013. En infografikk laget av selskapet i 2015 avslørte at de hadde passert 100 millioner brukere.

Nettside: paltalk.com

