Pitch Avatar er en AI-drevet løsning for effektive forretningspresentasjoner og innholdslevering. Du kan enkelt dele salgspresentasjoner, produktdemoer, markedsføring, opplæring og annet innhold og få konverteringer. Bare last opp presentasjonen din, generer et skript til den på et hvilket som helst språk, legg til voice-over eller lag en videoavatar. Generer en personlig lenke og send den til kontakten din. Lytteren kan invitere deg ved å klikke på "Ring presentatør"-knappen eller planlegge et møte med deg ved å bruke en lenke direkte til kalenderen din. På slutten av hver økt får du en detaljert analyse av lytterens interaksjon med lysbilder.

Nettside: pitchavatar.com

