Photobucket er et amerikansk nettsted for hosting av bilder og video, webtjenester og nettsamfunn. Photobucket er vert for mer enn 10 milliarder bilder fra 100 millioner registrerte medlemmer. Photobuckets hovedkvarter er i Denver, CO. Nettstedet ble grunnlagt i 2003 av Alex Welch og Darren Crystal og mottok finansiering fra Trinity Ventures. Det ble kjøpt opp av Fox Interactive Media i 2007. I desember 2009 solgte Foxs morselskap, News Corp, Photobucket til Seattle-mobilbildeoppstarten Ontela. Ontela omdøpte deretter seg selv til Photobucket Inc. og fortsetter å operere som Photobucket. Photobucket er mye brukt for både personlige og forretningsmessige formål. Lenker fra personlige Photobucket-kontoer brukes ofte til avatarer som vises på internettfora, lagring av videoer, innebygging på blogger og distribusjon i sosiale nettverk. Bilder på Photobucket er ofte koblet til nettbaserte virksomheter, nettauksjoner og rubrikkannonser som eBay og Craigslist. Fra 30. juni 2017 droppet Photobucket sin gratis vertstjeneste, og krever et årlig abonnement på USD 99 for å tillate ekstern kobling til alle vertsbaserte bilder, eller et USD 399 årlig abonnement for å tillate innbygging av bilder på tredjeparts nettsteder, som f.eks. personlige blogger og fora. Denne policyendringen, vedtatt uten forhåndsvarsel, har vært svært kontroversiell. Som et resultat må brukere som tidligere stolte på Photobucket for fritt å være vert for innhold innebygd på fora, blogger og nettsteder, enten betale årsabonnementet (tidligere var det gratis), eller bytte til en annen tredjepartsserver (hvorav mange også stenges ned eller går til å betale tjenester; Tinypic, som forble gratis under Photobucket-eierskap, ble lagt ned i 2019) og gjenskaper hver lenke (potensielt tusenvis) for hvert bilde som tidligere er koblet til Photobucket.

Nettside: photobucket.com

