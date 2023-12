Blogger er en bloggpubliseringstjeneste som tillater flerbrukerblogger med tidsstemplede oppføringer. Den ble utviklet av Pyra Labs, som ble kjøpt av Google i 2003. Bloggene er vert for Google og er vanligvis tilgjengelig fra et underdomene til blogspot.com. Blogger kan også leveres fra et tilpasset domene som eies av brukeren (som www.example.com) ved å bruke DNS-fasiliteter for å dirigere et domene til Googles servere. En bruker kan ha opptil 100 blogger per konto. Frem til 1. mai 2010 tillot Blogger også brukere å publisere blogger til sin egen webhotellserver, via FTP. Alle slike blogger måtte endres til enten å bruke et blogspot.com-underdomene, eller peke sitt eget domene til Googles servere gjennom DNS.

Nettside: blogger.com

