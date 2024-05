Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Perculus med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Perculus er et alt-i-ett-verktøysett for instruktører for å lage engasjerende online videokonferanseøkter. Perculus tilbyr isbrytere, vurderingsverktøy, planleggingsverktøy, spill for å gjøre netttreningen din mer engasjerende og morsom. Perculus hjelper instruktører med å levere eksepsjonelle og minneverdige online treningsøkter. Gjennom det engasjementsaktiviteter som kan planlegges fremover og gjenbrukes over forskjellige økter, kan lærere, instruktører, tilretteleggere tilby den mest engasjerende live-treningen til deltakerne.

Nettside: perculus.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Perculus. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.