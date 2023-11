Bizotic er et opplærings- og vurderingstjenesteselskap som opererer innen høyere utdanning. Vi samarbeider med 50+ ingeniør-, ledelses- og andre profesjonelle høyskoler i hele Karnataka, Andhra Pradesh og Telangana. Med et akutt fokus på kompetanseutvikling, har Bizotic som mål å gi studentene de nødvendige verktøyene for å utmerke seg i bransjen de velger. Engasjerende treningsøkter, kontinuerlige vurderinger og et detaljert tilbakemeldingssystem er noen av kjerneprinsippene som Bizotic opererer med. Med innovative løsninger som detaljerte og emnemessige testresultater, bransjeledende analyser, er vår produktstabel og vurderingsplattform nøkkelen til å forbedre ytelsen og oppnå karrieredrømmer.

Nettside: bizoticlearn.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet BizoticLearn. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.