Få drømmejobben din på 15 dager med Relevel, Indias første ferdighetsvurderings- og ansettelsestestplattform. Med over 800 partnerbedrifter, har Relevel som mål å demokratisere tilgangen til sysselsettingsmuligheter og tilby jobber utelukkende på grunnlag av kandidatens ferdigheter, uavhengig av utdanningskvalifikasjoner eller arbeidserfaring. Vi gjennomfører ferdighetsvurderingstester i både tekniske og forretningskategorier for å hjelpe kandidater med å få godt betalte jobber innen det felt de velger. Testkategoriene inkluderer Business Development, Frontend Development, Backend Development, Full Stack Development, Business Analytics, Data Analytics, Product Management, HR & Talent Acquisition, Graphic Designing, Operations, Financial Analysis, for å nevne noen. Med Relevel kan du hente jobbtilbud med CTC opptil 40 LPA og få attraktive karrierevekstmuligheter.

Nettside: relevel.com

