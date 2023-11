Motiv er et mobilt dashbord som gir produktivitetsmålinger for teamlederne dine. Med Motiv-appen vil administrerende direktører, ledere og ledere for distribuerte team ha produktivitetsmålinger for teamlederne sine i håndflaten. Integrer Motiv med Microsoft 365 og Google Workspace-appene bedriften din bruker hver dag. Last ned mobilappen vår og registrer deg for å komme i gang!

Nettside: motiv.team

