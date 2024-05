Trekk ut et hvilket som helst datapunkt, fra ethvert dokument, på et sekund Mindee er den første fullstendig horisontale og utviklersentriske dokumentforståelsesplattformen. Vi hjelper utviklere og produktteam over hele verden med å bygge de mest intuitive og effektive brukeropplevelsene når det kommer til dokumentbehandling. Ved å bruke Mindee vil du kunne: - Bygge magisk brukeropplevelse ved å bruke vår synkrone API på 1 sekunds responstid - Å skille produktet ditt ved å utnytte de nyeste modellene for dyplæring av datasyn - Skalere overalt. Vi er fullstendig språkagnostiske og er ikke avhengige av maler - Spar brukerne dine for tid og problemer ved å frigjøre dem fra manuell dataregistrering - Integrer enkelt på et blunk i veikartet ditt takket være våre klientbiblioteker på alle hovedspråk og vår rene dokumentasjon - Sov godt å vite at alt skjer på en skalerbar og sikker infrastruktur, fullstendig GDPR-kompatibel - Utvid moroa ved å utnytte alt fra vår åpen kildekode-programvareverktøykasse - Stol på regningen. Ingen installasjonsavgift, ingen plattformavgift, ingen vedlikeholdsavgift. Din eneste KPI er volumet ditt? Vår også! Vi er veldig stolte over å være blant de raskest voksende programvareproduktene i mange vertikaler som spenner fra finansielle tjenester, logistikk eller helsevesen til konstruksjon, forsikring og myndigheter. Hele teamet, spredt over alle kontinenter, ser frem til å høre fra deg og din use case for å hjelpe deg så godt vi kan.

Nettside: mindee.com

