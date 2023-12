Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Life360 med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Life360 Inc. er et San Francisco-basert informasjonsteknologiselskap som leverer stedsbaserte tjenester, inkludert deling og varsler, til forbrukere globalt. Hovedtjenesten heter Life360, en app for sosiale nettverk for familier som ble utgitt i 2008. Det er en stedsbasert tjeneste designet primært for å gjøre det mulig for venner og familiemedlemmer å dele sin plassering med hverandre.

Nettside: life360.com

