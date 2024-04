Leevia er den første italienske plattformen som lar deg opprette, administrere og overvåke nettkonkurranser i tråd med det italienske regelverket for premiekonkurranser og med den europeiske loven om personvern (GDPR). Det tilbyr tjenester til markedsførings- og kommunikasjonsbyråer og store merkevarer for å samle inn kvalifiserte potensielle kunder, engasjere samfunnet og skape merkekjennskap på Instagram, Facebook og Twitter. Løsningene til Leevia er allerede tatt i bruk av ledere i det italienske markedet som RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli og LG. Produktene til Leevias plattform er delt inn i 4 suiter: * Growth Suite, for å øke den eksisterende brukerdatabasen og segmentere fellesskapet. Alle produktene fra suiten (Giveaway, Instant Win, etc.) kan integreres via API. * Awareness Suite, for å forbedre merkekjennskapen. Flaggskipet til suiten er Instagram-konkurransen integrert med det sosiale nettverket for øyeblikket. * Engagement Suite, for å engasjere eksisterende brukere. Blant produktene Quiz og Polls. * Gamification Suite, for å maksimere konverteringsfrekvensen for potensielle kampanjer.

