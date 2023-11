Kryptoskatt og regnskap for bedrifter, institusjoner og profesjonelle. Ledgible er den mest avanserte, profesjonelle kryptoplattformen som er tilgjengelig for å bestemme kryptoforpliktelser og levere disse dataene til skatte- og regnskapssystemene du allerede bruker. Bygget for institusjoner, CPA-er og skatteeksperter. Ledgible gjør krypto lesbar for skatte- og regnskapsfolk.

Nettside: ledgible.io

