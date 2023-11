Sortert hjelper deg med å enkelt utarbeide og sende inn skatterapportene dine, noe som reduserer kostnadene for en regnskapsfører betydelig. Sorted ble bygget spesielt for frilansere, og har all veiledningen en frilanser trenger for å utarbeide skattemeldingene. Sorted kobler deg til sertifiserte skatterådgivere på plattformen hvis du trenger profesjonell hjelp eller veiledning. Du kan planlegge en samtale/videosamtale med en skatterådgiver eller stille spørsmål via chat.

Nettside: getsorted.de

