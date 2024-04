Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Kimola med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Kimola er et ResTech-selskap som tilbyr SaaS-produkter for forskere. Kimola Analytics gir ulike aspekter av en spesifikk forbrukerpublikums livsstil. Disse målgruppene blir definert av brukere og generert av Kimolas kunstige intelligensmotor. Slik at annonsører kan forstå hvor publikum hangout, hva de ser på TV, hvilken kjendis eller influencer de liker og hvordan de skiller seg basert på interessene deres i løpet av sekunder. Kimola Cognitive tilbyr API-tjenester for utviklere for å bruke teknologien vår i appene sine. Disse API-tjenestene oppdager språket og følelsene til en tekstblokk, trekker ut enheter og søker innenfor et stort volum av ustrukturerte tekstdata.

Kategorier :

Nettside: kimola.com

