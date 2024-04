Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Katalyz med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Katalyz er et "dealroom" som gjør det mulig for inntektsteam (salg og kundesuksess) å samarbeide mer effektivt med kundene sine innenfor et delt prosjektområde (integrert med CRM). Muligheter (nye kontoer eller utvidelse) stenger 25 % raskere og blir mer forutsigbare, samtidig som man unngår ineffektive e-postløkker, tapte tidsfrister og et kaotisk CRM.

Nettside: katalyz.co

